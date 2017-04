Polen: Trauer um Opfer vom Flugzeugabsturz in Smolensk

Quelle: Sputnik Dutzende hohe Politiker und Beamte starben im Jahr 2010 bei dem Flugzeugabsturz des polnischen Regierungsflugzeugs in Smolensk.

Vor sieben Jahren ist der polnische Regierungsflieger mit Präsident Lech Kaczynski an Bord in Russland abgestürzt. Mit großen Gedenkfeierlichkeiten erinnert Polen an die 96 Opfer der Katastrophe. Die Bewertung des Absturzes spaltet das Land noch heute.