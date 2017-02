Er schaut ihr nicht mehr in die Augen! Krise bei Erdogan und Merkel?

Quelle: Reuters

Nachdem sich Angela Merkel im Zuge der Flüchtlingskrise an Erdogan annäherte und es schließlich gelang einen Flüchtlingsdeal auszuhandeln, scheint es jetzt zu kriseln. So vermeidet der türkische Präsident offensichtlich bereits den Blick der Kanzlerin und kanzelt sie öffentlich ab. RT befragte Diplomatie-Experten, was hieraus zu schließen ist.