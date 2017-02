Filigranes Nation Building: EU fördert Entwicklung von Tourismus zwischen Kosovo und Albanien

Brüssel will Non-Profit-Organisationen aus dem Umfeld der Fremdenverkehrswirtschaft bis zu 2,04 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Ihre Aufgabe soll es sein, damit den Tourismus im Grenzgebiet zwischen dem Kosovo und Albanien ausbauen. Der Wettbewerb um die begehrten Fördermittel ist bereits im Gange.

Dies wird anhand einer Ausschreibung auf der Webseite der EU-Kommission deutlich, auf der die Bedingungen für die Teilnahme aufgelistet sind. Anträge werden noch bis zum 16. Februar 2017 entgegengenommen. Die Teilnehmer sollen einen Plan vorlegen, auf welche Weise sie jeweils einen Anstieg der Touristenzahlen in der Region bewirken wollen.

Die Förderungen sind für die Bewerber im Rahmen des ersten Projektwettbewerbs für Programme zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Albanien und dem Kosovo bis 2020 vorgesehen. […] Die besondere Aufgabe der Projektausschreibung ist es, die sozial-wirtschaftliche Entwicklung zu unterstützen sowie die gutnachbarschaftlichen Beziehungen in ausgewählten Bereichen zu stärken, indem die Zusammenarbeit auf den Ebenen von Privatpersonen, Gemeinschaften und Institutionen gefördert wird", heißt es in der Beschreibung zum Wettbewerb.

Gemäß den Bedingungen der Ausschreibung können Tourismusfirmen oder zivilgesellschaftliche Organisationen, die in Albanien oder im Kosovo einen Sitz haben, zu Anwärtern auf die EU-Gelder werden.

Die Teilnehmer sollen einen Plan über den Ausbau des Tourismus in der Region sowie die Pflege von Objekten des kulturellen Erbes und der Umwelt vorlegen. Insbesondere können sich die Organisationen mit dem Ausbau der aktiven Erholung und des Gesundheitsurlaubs beschäftigen. Möglich wäre auch die Durchführung von Festivals, Wettkämpfen sowie die Entwicklung von Touristenwebseiten.

Außerdem müssen die vorgelegten Pläne der Werber - wie könnte es anders sein? - den so genannten europäischen Werten entsprechen.

Die Autoren des Dokuments zählen jene Regionen des Kosovos und Albaniens auf, wo die Organisationen den Tourismus ausbauen sollen. In Albanien sind dies die Städte Lezha und Kukës, im Kosovo die westlichen und südlichen Regionen, zu denen die Gemeinden Peja, Deçan, Mamushë, Prizren gezählt werden.

Geldwäsche unter dem Deckmantel des Tourismus

Milan Babic, ein unabhängiger serbischer Journalist und Experte für Sicherheit, äußerte seine Bedenken zum Vorgehen der EU in dieser europäischen Region. Er ist der Meinung, dass die EU auf diese Weise einen Versuch unternimmt, das Kosovo mit Albanien zu vereinen.

Das Ziel dieser Projekte, die im Kosovo und Albanien gestartet werden, ist ihre Integration in einen geeinten wirtschaftlichen, politischen und infrastrukturellen Raum. […] Es ist möglich, dass die EU ein Fundament für eine gemeinsame touristisch-wirtschaftliche Zone an der Grenze zwischen dem Kosovo und Albanien schaffen möchte", sagte Babic in einem Interview mit RT.