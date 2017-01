Frankreich: Parteilinker Benoît Hamon gewinnt Stichwahl der Sozialisten

Quelle: Reuters © Philippe Wojazer Ex-Premier Manuel Valls (links) war als Favorit in die Urwahlen der französischen Sozialisten gegangen. Nun muß er Benoît Hamon (rechts) den Vortritt lassen. In der Mitte: Der Parteivorsitzende der Sozialisten, Jean-Christophe Cambadelis.

Was sich schon beim ersten Wahldurchgang angekündigt hatte, ist nun eingetreten: Der Parteilinke Benoît Hamon hat in der Stichwahl den Ex-Premier Manuel Valls besiegt. Die Sozialistische Partei (PS) in Frankreich rutscht nach links. Vermutlich zu spät.