"Früher konnten wir das" – US-Militär gesteht peinliche Pannen bei Panzerverlegung nach Europa ein

Quelle: Reuters Schon 2015 verlegte die US-Armee Truppen und Militärausrüstung im Rahmen einer Übung in die baltischen Staaten.

Ohne Sprit und mit leeren Batterien – so kamen die US-Panzer in Europa an. Einige stecken noch immer in Bremerhaven fest. Ein US-General hat Einzelheiten über die Transportschwierigkeiten in die östlichen NATO-Staaten bekannt gegeben. Auch die Logistikbedingungen in Osteuropa machen der US-Army zu schaffen.