Sicherheit in Europa: Österreich läuft Sturm gegen Asylpolitik der EU

Quelle: Reuters Österreichs Außenminister Sebastian Kurz kritisiert die Flüchtlingspolitik der EU von Beginn an.

Besonders in Österreich kippt zunehmend die Stimmung in Bevölkerung und Politik hinsichtlich der Einwanderungs- und Asylpolitik der EU. Nach Übergriffen durch Migranten in der Silvesternacht und ähnlichen Vorkommnissen fordern viele Menschen eine restriktivere Politik.