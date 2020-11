Nerzfarmen in Italien fürchten Corona-Maßnahmen (Video)

Folge uns auf

Nach der Massentötung von 15 Millionen Nerzen in Dänemark bangen nun auch Nerzfarmen in anderen Ländern um ihr Geschäft. Auch Italien ist laut der Weltorganisation für Tiergesundheit eines der sechs Länder, in denen COVID-19-Infektionen auf Nerzfarmen festgestellt wurden.

Allerdings glaubt Roberto Tadini, Präsident des Nationalen Italienischen Pelzverbands, dass die Umstände in Italien ganz anders als in Dänemark sind.