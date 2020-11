Irischer Premier: London muss beweisen, dass es sich an ein Handelsabkommen mit EU halten wird

Irlands Regierungschef Micheál Martin sagte gegenüber der BBC, dass ein Abbruch der Gespräche zwischen London und Brüssel "rundum sehr schädlich" und besonders "ruinös" für Großbritannien wäre, während Irland ebenfalls unter den Folgen leiden würde. Er betonte:

Wir alle haben wegen COVID-19 einen sehr großen Schock für unser Wirtschaftssystem erlitten. Das Letzte, was wir jetzt in all unseren jeweiligen Volkswirtschaften brauchen, ist ein zweiter großer Schock.