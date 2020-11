EU will kartellrechtlich gegen Amazons wettbewerbswidriges Handeln vorgehen

Der weltweit größte Onlineversand-Händler Amazon soll ersten Untersuchungen zufolge gegen das europäische Wettbewerbsrecht verstoßen haben. EU-Kartellwächter werfen dem Unternehmen vor, nicht öffentliche Geschäftsdaten unabhängiger Händler verwendet zu haben und diese profitbringend für das eigene Geschäft zu nutzen. In einer Erklärung der EU-Kommissarin für Wettbewerb, Margrethe Vestager, bestätigte diese die vorläufigen Ergebnisse der Untersuchung gegen den Onlineriesen.

Unsere Untersuchung zeigt, dass sehr detaillierte Geschäftsdaten in Echtzeit, die sich auf die Produkteinträge und Transaktionen von Drittanbietern auf der Amazon-Plattform beziehen, systematisch in die Algorithmen des Einzelhandelsgeschäfts von Amazon einfließen. Basierend auf diesen Algorithmen entscheidet Amazon, welche neuen Produkte auf den Markt gebracht werden sollen, wie hoch der Preis für jedes einzelne Angebot ist, wie die Lagerbestände verwaltet werden und welcher Anbieter für ein Produkt am besten geeignet ist.