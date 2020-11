EU-Kommission: Russische Wirtschaft meistert Corona-Krise besser als erwartet

Die EU-Kommission hat ihre Prognose für die russische Wirtschaft verbessert. Gleichzeitig stufte sie ihre globalen Aussichten herab, da die Corona-Krise weiterhin die Weltwirtschaft belastet. Eine weitere Corona-Welle hat den Aufschwung der EU-Wirtschaft unterbrochen.

Russlands Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird um 4,2 Prozent schrumpfen, so die jüngste Wirtschaftsprognose der EU, die vergangene Woche veröffentlicht wurde. Das sind 0,8 Prozent weniger als in der Wirtschaftsprognose vom Sommer 2020 vorhergesagt. Im kommenden Jahr wird die russische Wirtschaft voraussichtlich stärker expandieren als bisher angenommen – um zwei Prozent statt 1,6 Prozent. Für das Jahr 2022 erwartet die EU-Kommission einen Anstieg des russischen BIP um 1,9 Prozent.

Die jüngste Prognose für das Jahr 2020 ähnelt zwar fast dem aktualisierten Ausblick des Internationalen Währungsfonds, ist aber noch immer etwas düsterer als die eigenen Erwartungen Russlands. Im September revidierte das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung des Landes seine Einschätzung der Auswirkungen der Corona-Krise auf die Wirtschaft und prognostiziert nun einen Rückgang um 3,9 Prozent statt um fünf Prozent.

Die EU-Kommission warnte, dass die Europäische Union und die Weltwirtschaft aufgrund des Wiedererstarkens des Virus nach wie vor einem "extrem hohen Maß an Unsicherheit und Risiken" ausgesetzt sind. Die jüngsten Entwicklungen führten zu einer Abwärtsrevision ihrer globalen Wirtschaftsprognose. In diesem Jahr wird ein Rückgang des globalen BIP um 4,3 Prozent erwartet, gegenüber einem Rückgang von 3,5 Prozent, der in der Wirtschaftsprognose vom Frühjahr umrissen wurde. Im Jahr 2021 könnte sich die Weltwirtschaft wieder erholen und um 4,6 Prozent wachsen – 0,6 Prozent weniger als von der EU-Kommission vorhergesagt. EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni erklärte:

Kurz gesagt, wir haben nie mit einer 'V-förmigen' Erholung gerechnet. Jetzt wissen wir mit Sicherheit, dass wir keine haben werden.

Er betonte auch, dass trotz des jüngsten "sehr starken Aufschwungs" nach dem historischen Einbruch in der ersten Jahreshälfte eine weitere Corona-Welle den Aufschwung in Europa unterbrochen habe. Er fügte hinzu:

Das Wachstum wird 2021 zurückkehren, aber es wird zwei Jahre dauern, bis die europäische Wirtschaft nahe daran ist, wieder das Vor-Pandemie-Niveau zu erreichen.

Eine Verschlimmerung der Corona-Pandemie bleibe ein großes Risiko für die Zukunft der EU-Wirtschaft. Ein pessimistischeres Szenario impliziere, dass die Narben, die das Virus hinterlassen habe, "tiefer und weitreichender" sein könnten, darunter Konkurse, Langzeitarbeitslosigkeit und Versorgungsunterbrechungen, so Gentiloni.

