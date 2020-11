Augenzeuge: "Ich dachte mir, jemand verwechselt den Beginn vom November mit Silvester" (Video)

Für den 3. November war ein neuer Lockdown für ganz Österreich angekündigt. An dem überdurchschnittlich warmen Herbstabend am Vortag haben sich viele Wiener draußen ein letztes Abendessen gegönnt.

So genoss der PR-Berater Werner Beninger das Beisammensein mit seiner Frau in einem innerstädtischen Restaurant. Plötzlich wurde das Paar während der Vorspeise durch lautstarkes Knallen aufgeschreckt. Es folgte Dauerfeuer. Wenige Minuten danach stürmten Spezialeinheiten der Polizei das Restaurant und ordneten an, alle Gäste sollten sich im Keller versammeln.

Über den Ausgang dieses Erlebnisses und das Leben in Wien am Tag danach berichtet Beninger RT Deutsch.

