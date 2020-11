Augenzeuge berichtet aus Wien: Einfach schrecklich! (Video)

Quelle: RT Florian Matthies im Gespräch mit RT Deutsch in Wien.

Folge uns auf

Florian Matthies hat seine Arbeitsstelle direkt am Hohen Markt in Wien, wo am Montagabend mehrere Menschen bei einer Attacke ihr Leben verloren. Gegenüber RT Deutsch schildert er eindrucksvoll seine traurigen Erlebnisse.