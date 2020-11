Österreichs Kanzler Kurz: "Mehrere" Täter noch auf der Flucht, die "sehr gut" ausgerüstet sind

Einheiten der Polizei nach dem Terrorangriff in der Wiener Innenstadt.

Der österreichischer Bundeskanzler hat erklärt, dass einige Täter noch in österreichischen Bundeshauptstadt Wien unterwegs seien. Er rief die Menschen in dem betroffenen Gebiet auf, sich weiterhin ich nicht zu bewegen. Man könne noch nicht Entwarnung geben.

Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz hat nach dem Terrorangriff in Wien gegenüber dem österreichischen Fernsehsender OE24 erklärt, dass ein Täter durch Sicherheitskräfte ausgeschaltet wurde, mehrere seien jedoch immer noch unterwegs. Diese seien "sehr gut" ausgerüstet.

Zu dem Hintergrund könne Kurz noch nichts sagen. Ein antisemitischer Hintergrund sei nichts auszuschließen, unter anderem auch aufgrund des Ortes, an dem der Terrorangriff seinen Anfang nahm, nämlich in direkter Umgebung einer Synagoge.

Kurz rief die Menschen, die in der Wiener Innenstadt in unterschiedliche Restaurants oder Cafés geflüchtet waren, noch an diesen Orten zu verweilen, während die Sicherheitskräfte nach den Angreifern suchen, und allgemein den Anweisungen der Behörden zu befolgen. Es sei noch nicht möglich, Entwarnung zu geben.

Wie es morgen weitergeht, hänge von der heutige Nacht ab, also ob es den Sicherheitskräften gelingt, die Täter zu fassen beziehungsweise "auszuschalten". Kurz rief die Bevölkerung dazu auf, sich weiterhin über die Medien über die Sicherheitslage zu informieren.

Der österreichische Bundeskanzler erklärte, dass es sich definitiv um einen "Terroranschlag" handle. Die Täter hätten automatische Waffen eingesetzt. Der Angriff sei sehr "professionell" vorbereitet worden. Kurz bestätigte, dass 15 Verletzte in Krankenhäuser eingewiesen wurden. Ein Polizist, der angeschossen wurde, sei mittlerweile außer Lebensgefahr. Die Situation sei immer noch unübersichtlich. Die Spezialeinheiten der Polizei seien "auf Hochtouren" im Einsatz.