"Wir dürfen nicht dem Hass weichen" – Reaktionen auf den Terroranschlag in Wien

Mitten in Wien fallen Schüsse, es gibt mehrere Tote und Verletzte. Die Polizei spricht von mehreren Tätern mit Langwaffen. Es handele sich um einen "augenscheinlichen Terroranschlag", so der österreichsiche Innenminister. Deutsche Politiker zeigen sich bestürzt.

Bei den Schüssen in Wien handelt es sich nach den Worten von Innenminister Karl Nehammer augenscheinlich um einen Terroranschlag. Nach Medienberichten sind große Teile der Innenstadt von der Polizei abgeriegelt. Die Anwohner wurden aufgefordert, ihre Wohnungen nicht zu verlassen. Auf einem Video, das dem Magazin Falter vorliegt, soll zu sehen sein, wie ein Mann gegenüber der Synagoge wahllos in Lokale schießt.

Die Polizei spricht von meheren Angreifern, bewaffnet mit Langwaffen (Gewehren). Laut Polizei gibt es zwei Tote, darunter ein Täter. Mehrere Personen sind schwer verletzt. Die Angreifer sollen an sechs tatorten zugeschlagen haben.

Deutsche Politiker haben bestürzt auf den mutmaßlichen Terroranschlag in der Innenstadt von Wien reagiert. Norbert Walter-Borjans sprach am Montagabend auf Twitter von "erschütternden Nachrichten". "Was auch immer das Motiv und wer auch immer die Täter sein könnten. Solche Taten verdienen Ächtung, null Toleranz und die ganze Härte des Gesetzes", so der SPD-Vorsitzende.

FDP-Chef Christian Lindner twitterte: "Unsere Gedanken sind in Wien".

Der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, schrieb in einem Tweet: "Das ist einfach entsetzlich - mit den Gedanken in Wien. Gemeinsam gegen Antisemitismus".

Die Linken-Vorsitzende Katja Kipping spricht von einem "abscheulichen Verbrechen". "Wer Menschen aufgrund ihrer Religion oder Kultur angreift, handelt faschistisch."

Auch das Auswärtige Amt merldete sich auf Twitter zu Wort: "Auch wenn das Ausmaß des Terrors noch nicht absehbar ist: unsere Gedanken sind bei den Verletzten und Opfern in diesen schweren Stunden. Wir dürfen nicht dem Hass weichen, der unsere Gesellschaften spalten soll."

Frankreichs Präsident Emanuel Macron erklärte in einem deutschsprachigen Tweet, dass seine Landleute "den Schock und die Trauer" der Österreicher teilen. "Dies ist unser Europa. Unsere Feinde müssen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wir werden nicht nachgeben", so Macron.

