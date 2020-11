Einbruch im Flugverkehr: Chef von Ryanair kritisiert Regierungen für Lockdown

Die europäische Fluggesellschaft Ryanair teilte am Montag mit, dass sie ihren Flugplan für die kommenden sechs Monate deutlich reduzieren musste. Grund sei die Verschärfung der pandemiebedingten Einschränkungen in ganz Europa. Ryanair kritisierte zugleich die Maßnahmen.

Die britische Regierung kündigte vergangene Woche einen zweiten Lockdown für England an, der am 5. November beginnen soll. Frankreich und Deutschland führen ebenfalls eine zweite landesweite Abriegelung ein. Viele weitere europäische Regierungen haben in den vergangenen Tagen die Beschränkungen verschärft. Michael O'Leary, CEO von Ryanair, kritisierte die Entscheidung der europäischen Regierungen gegenüber CNBC:

Die WHO selbst bestätigte, dass Lockdowns die letzte Option sein sollten. Lockdowns sind im Grunde genommen ein Fehlschlag. Hätten wir aggressivere Test- und Rückverfolgungsregelungen oder die von Boris Johnson versprochenen erstklassigen Test- und Rückverfolgungsmöglichkeiten, die wir in Großbritannien eindeutig nicht haben, hätten wir einen zweiten Lockdown vermeiden können und auch vermieden.

Ryanair wurde von den erneuten Lockdownmaßnahmen schwer getroffen. Das Unternehmen meldete am Montag einen 78-prozentigen Einbruch der Einnahmen zwischen April und September im Vergleich zum Vorjahr. Die Fluggesellschaft erlebte in diesen sechs Monaten auch einen Rückgang der Kundenzahl um 80 Prozent und verzeichnete zum ersten Mal seit drei Jahrzehnten einen Verlust in der wichtigen Sommersaison.

O'Leary hob hervor:

Es ist klar, dass der Flugverkehr in der vordersten Reihe dieser Pandemie steht. Und wir denken, dass der einzige Ausweg aus dieser Situation darin besteht, dass die Regierungen, die britische, die irische und andere europäische Regierungen, Tests einführen, die vor dem Abflug gemacht werden müssen.

Laut Ryanair wird der Flugverkehr in Europa in den kommenden Jahren voraussichtlich gedämpft bleiben. O'Leary merkte jedoch an, dass es "einen Grundbedarf an wesentlichen Reisen geben wird, die in diesem Winter stattfinden werden. Im Grunde sprechen wir hier über eine Zahl, die weniger als ein Drittel unserer normalen Zahl beträgt".

Mehr zum Thema - Wegen einer Minute "Verspätung": Passagiere müssen für zehn Tage in Quarantäne