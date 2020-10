Österreich: Kanzler Kurz verkündet Teil-Lockdown ab Dienstag

Österreich schränkt zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie große Teile des öffentlichen Lebens für vier Wochen ein.

Ab Dienstag, dem 3. November, 0 Uhr bis Ende November wird es zu einem zweiten Lockdown in Österreich kommen", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Samstag in Wien.