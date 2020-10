Terror in Frankreich: Die Versäumnisse von Jahrzehnten wird man nicht schnell bereinigen können

In der letzten Zeit wurde Frankreich von einer ganzen Reihe mutmaßlich islamistischer Terrorattacken heimgesucht. Über die Hintergründe der Krise, in der sich Frankreich momentan befindet, hat RT Deutsch mit Arndt Sinn von der Universität Osnabrück gesprochen.

In der letzten Zeit wurde Frankreich von einer ganzen Reihe mutmaßlich islamistischer Terrorattacken heimgesucht. Der jüngste Messerangriff von Nizza, der drei Menschenleben gefordert hat, folgte auf die bestialische Enthauptung des Geschichtslehrers Samuel Paty in der Nähe von Paris vor zwei Wochen. Die Angriffe haben in ganz Europa Schockwellen ausgelöst. Über die Hintergründe und Wege aus der Krise, in der sich Frankreich momentan befindet, hat RT Deutsch mit dem Direktor des Zentrums für Europäische und Internationale Strafrechtsstudien Prof. Dr. Sinn gesprochen.