Paris: Versuchte Messerattacke auf Polizisten

In Paris soll es einen Messerangriff auf einen Polizisten gegeben haben. Der Angreifer konnte von der Polizei neutralisiert werden. Es soll keine Verletzten bei dem Angriff gegeben haben. Die Nähe des Tatorts wurde von den Behörden abgeriegelt.

Im 15. Bezirk von Paris soll es zu einem Messerangriff auf einen Polizisten gekommen sein. Der Angreifer wurde dem freien Journalisten Clément Lanozufolge neutralisiert. Es habe keine Verletzten gegeben. Die Polizeipräsenz vor Ort ist stark erhöht, es sollen auch Antiterror-Einheiten im Einsatz sein. Die nähere Umgebung des Tatorts wurde von der Polizei abgeriegelt. Zunächst war die Polizei wohl wegen eines Streits in der Nachbarschaft gerufen worden.

PARIS - Tentative d’attaque de policiers au couteau dans le 15eme arrondissement.



Agresseur neutralisé. Pas de blessé.



Important dispo police sur place. Des militaires #Vigipirate arrivent. pic.twitter.com/Ahx6o5s1QM — Clément Lanot (@ClementLanot) October 30, 2020

Frankreich wurde im Laufe der Woche von einer Reihe von Anschlägen mit mutmaßlich islamistischem Hintergrund erschüttert. Hintergrund für die Eskalation der Gewalt ist die Ermordung des Lehrers Samuel Paty, nachdem er seinen Schülern Mohammed-Karikaturen gezeigt hat. Frankreichs Präsident kündigte daraufhin an, härter gegen den "radikalen Islamismus" im Lande vorzugehen. Er sprach sich zudem für die Meinungsfreiheit aus und meinte, dass es möglich sein müsse, Karikaturen zu zeigen.

Seitdem kam es zu Protesten in der arabischen Welt und zu einer Serie von Gewalttaten in Frankreich, die vermutlich mit den jüngsten Eskalationen im Zusammenhang stehen. So kam es beispielsweise in Nizza zu einem Messerangriff, bei dem drei Menschen getötet wurden. Die Behörden stuften die Tat als "islamistischen Anschlag" ein.

Mehr zum Thema -Macron: Angriff in Nizza von "islamistischem Terroristen" ausgeführt