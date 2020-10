Dr. Karin Kneissl: Trennung von Politik und Religion großes Problem für Einwanderer (Video)

Quelle: Reuters © Denis Balibouse Dr. Karin Kneissl: Trennung von Politik und Religion großes Problem für Einwanderer. (Archivbild)

Nach der brutalen Messerattacke in Nizza, die drei Menschen das Leben gekostet hat, setzt sich die frühere Außenministerin Österreichs Dr. Karin Kneissl in einem Interview mit RT mit dem Thema islamistischer Terrorismus in Frankreich und ganz Europa auseinander.

Dabei spricht die Ex-Politikerin unter anderem mögliche historische Voraussetzungen an, die Frankreich zum Nährboden für die Verbreitung radikaler Ideologien machten, den negativen Einfluss der COVID-19-Pandemie sowie die Herausforderungen, mit denen das Land in seiner jüngsten Geschichte konfrontiert wurde.