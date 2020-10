Frankreich: Polizei vereitelt möglichen weiteren Terroranschlag in Avignon

Ein Polizeiauto in Avignon. (Symbolbild)

Nachdem mindestens drei Personen in Nizza bei einem Messerangriff getötet und mehrere weitere verletzt wurden, konnte die Polizei kurz darauf einen möglichen Terroranschlag in Avignon verhindern. Ein terroristischer Hintergrund wird geprüft.

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann soll nach Informationen von Europe 1 am Donnerstag gegen 11.15 Uhr in Avignon versucht haben, Polizeibeamte auf der Straße anzugreifen. Er bedrohte die Polizeibeamten, die daraufhin das Feuer eröffneten. Der Verdächtige erlag seinen Verletzungen. Eine mit dem Fall vertraute Quelle sagte 20minutes, der Täter habe nicht "Allah-u Akbar" gerufen. Eine Untersuchung ist im Gange.

Der Angriff fand kurz nach einem Messerangriff in der Nähe der Kirche Basilique Notre-Dame de Nice in Nizza statt, bei dem drei Menschen von einem mit einem Messer bewaffneten Mann getötet wurden.

Angriff auf das französische Konsulat in Saudi-Arabien

Das öffentliche saudi-arabische Fernsehen vermeldete, dass in der saudi-arabischen Stadt Dschiddah ein Mann angehalten wurde, nachdem er einen Sicherheitsposten des französischen Konsulats "mit einem scharfen Gegenstand" angegriffen habe. Der angegriffene Sicherheitsposten werde in einem Krankenhaus betreut und sei außer Lebensgefahr, meldete das französische Konsulat in einem Kommuniqué.