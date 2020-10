“Selenskij hat versagt!“ – Politologe Wladimir Sergijenko über die politische Lage in der Ukraine

Am Sonntag hat die Ukraine gewählt – zwar keinen neuen Präsidenten, aber dennoch gelten die Kommunalwahlen in dem gespaltenen Land als erstes Stimmungsbarometer für Regierungschef Selenskij. Es sieht nicht gut für ihn aus, sagt der Ukraine-Experte Wladimir Sergijenko.

Am Sonntag hat die Ukraine gewählt – zwar keinen neuen Präsidenten, aber dennoch gelten die Kommunalwahlen in dem gespaltenen Land als erstes Stimmungsbarometer für Selenskij. Diese Wahlen sind ein Meilenstein in der Kommunalreform der letzten Jahre, die nach der Maidan-Revolution von 2014 den Kommunen mehr Eigenständigkeit geben sollte. Viele amtierende Bürgermeister können mit Wahlsiegen rechnen. Für den Politologen und Ukraine-Experten Wladimir Sergijenko ist das allerdings kein Indiz dafür, dass die Politik von Selenskij erfolgreich war.