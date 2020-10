Bereich um Arc de Triomphe in Paris wegen Bombendrohung evakuiert

Quelle: www.globallookpress.com © Alexis Sciard Das Gebiet um den Triumphbogen in Paris wurde wegen einer Bombendrohung für zwei Stunden komplett evakuiert.

Der Bereich um den Arc de Triomphe in der französischen Hauptstadt wurde am Dienstag wegen einer Bombendrohung evakuiert. Die Pariser Präfektur gab zwei Stunden später Entwarnung. In der Nähe des Eiffelturms wurde zudem ein Sack mit Patronen gefunden.

Wie France News 24 mitteilte, wurde der Sektor um den Arc de Triomphe in der französischen Hauptstadt aufgrund einer Bombendrohung, die bei der Pariser Polizei eingegangen war, komplett evakuiert. Man hatte in der Nähe ein "verdächtiges Paket" gefunden. Auch die U-Bahn-Station Charles de Gaulle – Étoile war komplett gesperrt. Der Verkehr rund um das Gebiet war beeinträchtigt. Die Polizei richtete eine Sicherheitszone ein und ließ das Paket von Spezialkräften untersuchen. 🔴 SUIVI - #Paris : Le secteur près de l'#ArcdeTriomphe a été évacué par la police, aucun véhicule ne peut accéder au rond-point de l'Étoile. Le trafic tout autour est très perturbé. #paris#paris8#champselyseespic.twitter.com/SqSeTEpVps — FranceNews24 (@FranceNews24) October 27, 2020 Gegen 16 Uhr gab es dann eine Entwarnung, da die Beamten keine Bombe gefunden hatten. Die Polizeipräfektur geht von einem Scherz von Jugendlichen aus. Der Triumphbogen zählt zu den bekanntesten Monumenten Frankreichs und steht auf einem viel befahrenen Kreisverkehr. Allerdings entdeckten Passanten darüber hinaus in der Nähe des Eiffelturms einen Sack mit verschiedenen Patronen, woraufhin sie die Polizei benachrichtigten. 🔴ALERTE INFO - #Paris : Vers 15h10 au #champsdemars, des passants ont découvert un sac rempli de munitions et ont prévenus la police. Les démineurs ont pu établir qu’il s’agissait de munitions opérationnelles et de différents calibres (@Raph_journalist). #TourEiffelpic.twitter.com/UvSPXEpVX6 — FranceNews24 (@FranceNews24) October 27, 2020 Die Minenräumer konnten feststellen, dass die Munition einsatzbereit und von unterschiedlichem Kaliber war. Einigen Quellen zufolge war der Großteil der gefundenen Patronen für die Jagd bestimmt. Weniger zahlreich vorhanden waren aber auch Patronen für die Kriegswaffe AK-47. Mehr zum Thema -Wütende Proteste in muslimischen Ländern heizen Konflikt mit Frankreich weiter an