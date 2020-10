Polnischer Präsident Andrzej Duda positiv auf Coronavirus getestet

Der polnische Präsident Andrzej Duda ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte Präsidentensprecher Błażej Spychalski am Samstagmorgen auf Twitter mit. Der 48 Jahr alte Staatschef fühle sich gut und sei in ständigem Kontakt mit dem Gesundheitsdienst.

Der Sprecher des polnischen Präsidenten, Błażej Spychalski, hat am Samstagmorgen auf Twitter bekanntgegeben, dass Andrzej Duda positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Der Test habe am Freitag stattgefunden. Dem Staatschef gehe es gut, er sei in ständigem Kontakt mit dem Gesundheitsdienst.

Szanowni Państwo, zgodnie z zaleceniami wczoraj Prezydent @AndrzejDuda miał wykonany test na obecność koronawirusa. Wynik okazał się pozytywny. Prezydent czuje się dobrze. Jesteśmy w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami medycznymi. — Błażej Spychalski (@spychalski_b) October 24, 2020

Wegen des positiven Testergebnisses seines Chefs musste sich auch Spychalski in Quarantäne begeben.

W związku z pozytywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa u Prezydenta RP informuję że udaję się na kwarantannę. — Błażej Spychalski (@spychalski_b) October 24, 2020

In Polen liegen die Infektionszahlen im Vergleich zur Bevölkerung inzwischen fast drei Mal so hoch wie in Deutschland. Am Freitag hat das EU-Land mit 13.600 SARS-CoV-2-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden einen neuen Höchststand gemeldet. Von Samstag an sollen neue Verschärfungen der Maßnahmen die Ausbreitung des Virus eindämmen.

Die Schließung der Gastronomie gilt für zunächst zwei Wochen, kann aber verlängert werden. Für alle Schüler ab der 4. Klasse ist Fernunterricht per Computer verordnet. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren dürfen das Haus oder die Wohnung tagsüber zwischen 8:00 und 16:00 Uhr nur noch in Begleitung eines Erwachsenen verlassen. (rt / dpa)

