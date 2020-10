"Riesige amerikanische Dummheit"– Italienische Region Kampanien verhängt Halloween-Verbot

Der italienische Regionalgouverneur von Kampanien, Vincenzo De Luca, zu dessen Region Neapel gehört, plant angesichts steigender COVID-19-Fälle eine Ausgangssperre für Halloween. Das Fest sei ohnehin eine "dumme amerikanische Extravaganz" und ein "Denkmal der Schwachsinnigkeit".

Ein italienischer Regionalgouverneur plant, in der Nacht zum 31. Oktober eine Ausgangssperre zu verhängen, um die Verbreitung des Coronavirus auf Halloween-Partys zu verhindern. Die Feiern brandmarkt er als "große amerikanische Dummheit."

Mehr zum Thema - Frau gerät nach Halloween-Party in Verkehrsunfall – Kunstblut macht Rettern Angst

Vincenzo De Luca, Präsident der Region Kampanien, kündigte am Freitag über Facebook an, dass in dieser Oktobernacht um 22 Uhr eine Ausgangssperre beginnen werde. Weiterhin ließ er in dem Video wenig Zweifel an seiner persönlichen Einstellung der ursprünglich aus den USA stammenden Feierlichkeit:

Halloween ist diese riesige Dummheit. Eine riesige amerikanische Dummheit, die wir in unser Land importiert haben.

"Halloween":

Perché Vincenzo De Luca ha annunciato che sarà imposto il coprifuoco dalle 22 nell'ultima settimana di ottobre, quella della festa definita dal governatore una "stupida americanata" e un "monumento all'imbecillità"pic.twitter.com/Myj9F8bsXA — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) October 16, 2020

Der 1. November ist ein Feiertag in Italien, an dem Allerheiligen gefeiert wird, und Halloween-Partys im amerikanischen Stil in der Nacht davor sind erst vor kurzer Zeit populär geworden.

In Kampanien ist die Zahl der COVID-19-Fälle in diesem Monat sprunghaft angestiegen und De Luca, ein Mitte-Links-Politiker, kündigte am Donnerstag an, dass er die Schulen in seiner Region für zwei Wochen schließen werde.

De Luca, der in Italien für seine unverblümten Kommentare bekannt ist, drohte damit, die Polizei mit Flammenwerfern zu schicken, um Studentenpartys aufzulösen, als die erste Epidemie im März wütete. Im September wurde er mit fast 70 Prozent der Stimmen in sein Amt wiedergewählt.

Kein Halloween in Wohngebiet der US-Armee in Deutschland

Auch in den Wohngebieten der US-Armee in Wiesbaden fällt Halloween in diesem Jahr aus. Allerdings wurde dies erwartungsgemäß anders als in Kampanien begründet. Wie die US-Armee am Dienstag mitteilte, werden die Zugänge am Abend des 31. Oktober wegen der Gesundheitsgefährdung geschlossen. Die dort lebenden Menschen seien von der Regelung ausgenommen. Die Wohngebiete für US-Soldaten und ihre Angehörigen seien am Tag der aus den USA stammenden Halloween-Tradition beliebt und gut besucht von amerikanischen und auch deutschen Kindern. In diesem Jahr gehe aber die Gesundheit der Bewohner und Besucher vor. In Wiesbaden befindet sich die Zentrale der US-Armee in Europa.