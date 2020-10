Reaktionen nach brutalem Mord an Lehrer in Frankreich

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, schrieb auf Twitter:

Ich erfuhr mit Entsetzen von der Ermordung eines Professors in Conflans-Sainte-Honorine. Ich möchte seiner Familie und den Franzosen mein Beileid aussprechen. Meine Gedanken sind auch bei den Lehrern in Frankreich und überall in Europa. Ohne sie gibt es keine Bürger. Ohne sie gibt es keine Demokratie.