Nach "barbarischem" Mord an Lehrer: Macron droht "Feinden der Aufklärung", weitere Festnahmen

Macron ruft zur Einigkeit auf, Marine Le Pen spricht von "Barbarei". Ein Lehrer wurde nahezu enthauptet, nachdem er Charlie Hebdo Karikaturen gezeigt hatte. Der Täter soll tschetschenischer Herkunft sein. Am Samstag wurden weitere Personen festgenommen, darunter auch zwei Eltern.

Nach den Worten des französischen Präsidenten Emmanuel Macron handelt es sich um einen "charakteristischen islamistischen Terroranschlag". Den Tätern drohte Macron an der Seite des Bildungsministers Jean-Michel Blanquer und dem Innenminister Gérald Darmanin:

Aufklärungsfeindlichkeit wird nicht gewinnen.

In der Nationalversammlung erhoben sich die Abgeordneten als Zeichen der Anteilnahme und Trauer. Marine Le Pen sprach von einem "unerträglichen Maß an Barbarei".

Die Tat ereignete sich gegen 17 Uhr am Freitag nordwestlich von Paris in Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), am Ausgang des Kollegiums, an welchem der Lehrer tätig war. Kurz danach wurde eine Untersuchung wegen "Mordes im Zusammenhang mit einem terroristischen Verbrechen" eingeleitet.

Der Geschichtslehrer soll muslimischen Schülern Karikaturen gezeigt haben, die den Propheten Mohammed hockend mit einem Stern auf dem Gesäß darstellen sollten. Die Karikaturen waren mit der Aufschrift versehen: "Ein Stern ist geboren".

Die französische Satirezeitschrift Charlie Hebdo schrieb auf Twitter die "Intoleranz" habe "gerade eine neue Schwelle überschritten".

Charlie Hebdo fait part de son sentiment d’horreur et de révolte après qu’un enseignant dans l’exercice de son métier a été assassiné par un fanatique religieux. Nous exprimons notre plus vif soutien à sa famille, à ses proches ainsi qu’à tous les enseignants. — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) October 16, 2020

Drei Wochen zuvor hatte es einen Angriff auf das Satiremagazin gegeben. Am 7. Januar 2015 gab es einen Terroranschlag auf das Redaktionsbüros Charlie Hebdos bei dem zwölf Menschen, darunter fünf bekannte Karikaturisten, ermordet wurden. Veröffentlichte Karikaturen, die den Propheten Mohammed zeigen sollten, führten international zu Protesten.

Die Ermittler sind im Zusammenhang mit dem Mord an dem Lehrer auch an einer Nachricht interessiert, die von einem inzwischen gesperrten Twitter-Konto abgesetzt wurde. Hier zu sehen war der Kopf des Opfers, dazu die Nachricht, Emmanuel Macron sei ein "Anführer der Ungläubigen" und jedem, der es wage, den Propheten Mohammed zu verunglimpfen, drohe Rache.

Unter den zunächst festgenommenen vier Personen ist ein Minderjähriger. Dieser soll ein Angehöriger des von der Polizei getöteten Angreifers sein. Nach Presseberichten hatte der Täter einen Ausweis bei sich, laut welchem er im Jahr 2002 in Moskau geboren worden sei. Er wurde von der Polizei getötet. Am Samstagmorgen teilte AFP Frankreich mit, dass es sich um einen 18 Jahre alten Mann tschetschenischen Ursprungs handle. Es wurde am Samstagmorgen bekannt, dass weitere fünf Personen festgenommen wurden. Darunter befinden sich zwei Eltern eines Schülers, sowie Personen aus dem nicht familiären Umfeld des Angreifers.

Tiago, ein Junge aus der 6.Klasse der Schule, teilte TV5Monde mit:

Ich habe ihn (den Lehrer) heute gesehen, er ist in meine Klasse gekommen, um unseren Lehrer zu besuchen. Es schockiert mich. Ich weiß, dass ich ihn nie wiedersehen werde.

Dessen Vater sagte der Presse:

Wir haben den Eindruck, dass es nur anderen passiert, aber nein, es ist vor unserer Tür, es ist bei uns zu Hause.

Für Samstagnachmittag ist eine Pressekonferenz angesetzt.