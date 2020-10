Französische Polizei deckt landesweiten Kinderpornoring auf – mehr als 60 Festnahmen

Bei einer groß angelegten Razzia haben französische Ermittler insgesamt 61 Menschen festgenommen, die kinderpornografische Inhalte heruntergeladen und angesehen haben sollen. Mindestens vier Verdächtigen wird auch sexueller Missbrauch von Minderjährigen zur Last gelegt.

Die Festnahmen fanden bereits am Montag in rund 30 französischen Départements statt, wie die französische Presse am Donnerstag unter Berufung auf eine Spezialeinheit der Polizei berichtete. Éric Bérot, Leiter der Einheit, teilte mit, dass bei den Verdächtigen kein einheitliches Profil vorliege, da alle verschiedenen sozialen Schichten angehören würden. So seien unter den mutmaßlichen Tätern im Alter zwischen 28 und 75 Jahren ihm zufolge sowohl Arbeitslose als auch leitende Angestellte.

Darüber hinaus sollen mindestens vier der Festgenommenen selbst sexuelle Gewalt an Kindern ausgeübt haben. Einer der Verdächtigen habe sich an seiner eigenen 14-jährigen Tochter vergangen, hieß es. Laut Polizeiangaben handelt es sich bei den Tatverdächtigen fast ausschließlich um Männer. Ein Paar soll sich die Pornos gemeinsam angesehen haben.

Mehr zum Thema - Nordrhein-Westfalen: Landesweite Durchsuchungen bei Kinderporno-Verdächtigen