Konflikt in Bergkarabach: Präsident Armeniens beklagt Einmischung der Türkei (Video)

Der Konflikt in Bergkarabach ist nach wie vor in vollem Gange. Den Grund für die Verschärfung sieht der armenische Präsident in der Beteiligung der Türkei, die ihre Unterstützung für das ölreiche und islamisch geprägte Aserbaidschan angekündigt hatte.

Obwohl die Region militärische Auseinandersetzungen gewohnt ist, übertrifft die aktuelle Situation bei Weitem die bisherigen Kämpfe in 2016, 2018 und im Juli dieses Jahres.