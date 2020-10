Tote und Verletzte bei Konflikt zwischen Migranten in Bosnien-Herzegowina (Video)

Bei Zusammenstößen zwischen Migranten sind in Bosnien-Herzegowina 2 Menschen getötet und 18 weitere verletzt worden. Die Polizei teilte am Donnerstag mit, zu der Gewalt sei es am Vorabend in der Stadt Bihać im Nordwesten des Landes gekommen, unweit der Grenze zu Kroatien.

