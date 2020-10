Bundeskanzlerin Merkel empfängt Swetlana Tichanowskaja am 6. Oktober

Bundeskanzlerin Merkel wird die weißrussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja kommenden Dienstag in Berlin empfangen, sagte die stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung Ulrike Demmer. Hauptthema des Gespräches wird die Lage in Weißrussland sein.

Swetlana Tichanowskaja sagte am Donnerstag in Litauen: "Wir werden mit Angela Merkel über die Lage in Weißrussland sprechen und die Möglichkeit, dass sie eine vermittelnde Rolle bei den Verhandlungen über Neuwahlen in Weißrussland spielt". Das Treffen soll im Bundeskanzleramt stattfinden.

Am 29. September hatte sich auch der französische Präsident Emmanuel Macron mit Tichanowskaja in Litauen getroffen. Nach dem Treffen sagte die 38-Jährige, Frankreichs Staatschef habe versprochen, alles zu tun, um zur Lösung der politischen Krise in ihrem Heimatland beizutragen. Macron äußerte die Hoffnung, dass die OSZE in den kommenden Wochen eine Vermittlungsmission in Weißrussland übernehmen wird. "Wir werden auch als Europäer unser Bestes geben, um zu helfen und zu vermitteln", sagte der französische Präsident.

Die Oppositionsführerin war nach den von Fälschungsvorwürfen überschatteten Präsidentschaftswahlen im August nach Litauen geflüchtet. Gegen den weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko finden in der Hauptstadt Minsk und anderen Städten seit Wochen Proteste statt. Die Europäische Union, einschließlich Deutschland, hat den Sieg Lukaschenkos nicht anerkannt und betrachtet ihn nicht als legitimen Präsidenten. Auch der ukrainische Außenminister Dmitri Kuleba sagte, sein Land werde künftig auf die Bezeichnung "Präsident" verzichten.

