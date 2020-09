Treffen zwischen Macron und weißrussischer Oppositionsführerin Tichanowskaja in Vilnius

Das Treffen war dem Thema der Verhandlungen zur Durchführung der Neuwahlen in Weißrussland unter der Vermittlung Frankreichs und anderer Staaten gewidmet, teilte am Dienstag Tichanowskajas Pressestelle gegenüber der Nachrichtenagentur Interfax mit. Dabei beharrte die Oppositionspolitikerin darauf, dass die vorgezogene Präsidentschaftswahl bis Ende des Jahres stattfinden soll. Sie vertraut auf die Unterstützung der EU bei der Beilegung der politischen Krise im Land. Tichanowskaja sagte:

Es ist sehr wichtig, dass die Staaten Europas dem Vorgehen in Weißrussland nicht die kalte Schulter gezeigt haben. Frankreich zeigt als eine der ältesten Demokratien uns gegenüber volles Verständnis. Deswegen will ich den Herrn Macron an unser wichtigstes Ziel erinnern: Freie und demokratische Neuwahlen, die im Laufe dieses Jahres stattfinden sollen.