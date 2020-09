"Logik der Demokratie": Macron und Lukaschenko fordern sich gegenseitig zum Rücktritt auf

Eine Lektion in Sachen Logik der Demokratie gaben sich die Präsidenten Frankreichs und Weißrusslands: Emmanuel Macron forderte Alexander Lukaschenko wegen der Proteste in dessen Land zum Rücktritt auf. Dieser zahlte in einer ausführlichen Antwort mit gleicher Münze zurück.

Der französische Staatschef Emmanuel Macron stattet am Montag Litauen und Lettland einen Besuch ab. Der Politiker will bis zum Mittwoch mit seinem litauischen Amtskollegen Gitanas Nausėda sowie mit dem lettischen Staatschef Egils Levits und dem lettischen Ministerpräsidenten Krišjānis Kariņš verhandeln. Auf dem Programm steht auch ein Besuch bei französischen Angehörigen, die am NATO-Stützpunkt im litauischen Rukla stationiert sind. Das ist der erste offizielle Besuch eines französischen Präsidenten in den beiden baltischen EU-Staaten seit dem offiziellen Besuch von Präsident Jacques Chirac im Jahr 2001.

Vor dem Aufbruch hat Macron der Sonntagszeitung Journal du Dimanche ein Interview gewährt. Dort kommentierte er unter anderem die politische Situation in Weißrussland und zeigte sich davon überzeugt, dass die Republik Belarus vor einem Machtwechsel stehe:

Es ist klar, dass (Präsident Alexander) Lukaschenko gehen muss. Was in Belarus passiert, ist eine Krise der Macht, eine autoritäre Macht, die die Logik der Demokratie nicht akzeptieren kann und die sich mit Gewalt an die Macht klammert.

Macron sagte der Zeitung, Russland habe eine sehr enge Beziehung zu Belarus und die meisten Demonstranten stellten diese Beziehung nicht infrage. Er habe mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am 14. September gesprochen, dem Tag, als dieser Lukaschenko in Sotschi empfangen hatte. Er habe Putin gesagt, dass Russland eine Rolle zu spielen habe und diese Rolle könne positiv sein, wenn er Lukaschenko dazu dränge, die Wahrheit der Wahlurnen anzuerkennen und politische Gefangene freizulassen.

Der französische Präsident zeigte sich vom Mut der Demonstranten, insbesondere der Demonstrantinnen, beeindruckt. Sie würden die Risiken kennen, die sie mit ihren Protestmärschen an den Wochenenden eingingen, und doch setzten sie die Bewegung fort, um die Demokratie in diesem Land mit Leben zu füllen.

Lukaschenko war am Mittwoch nach 26 Jahren an der Macht zum sechsten Mal im Amt des Staatschefs vereidigt worden. Bei den Wahlen am 9. August hatte er nach Angaben der Wahlkommission mehr als 80 Prozent der Stimmen bekommen. Die Opposition zweifelte das Wahlergebnis an. Landesweit kam es zu massenhaften Protesten. Die Polizei griff gegen Protestler anfangs hart durch. Die Demos wurden mit Tränengas, Wasserwerfern, Blendgranaten und Gummikugeln aufgelöst. In den ersten drei Protesttagen wurden über 6.700 Menschen festgenommen. Hunderte Demonstranten und mindestens 130 Polizeibeamte erlitten Verletzungen. Die Behörden bestätigten den Tod von drei Protestlern.

Diese oben angeführten Äußerungen des französischen Präsidenten konterte sein weißrussischer Kollege Alexander Lukaschenko nicht nur gänzlich gemäß der vom Gegenüber so verstandenen Logik der Demokratie, sondern durchaus nicht ohne Charme: