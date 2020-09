Kreml: Lukaschenko reist am 14. September nach Russland

Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko reist am 14. September nach Russland. Das bestätigte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag. Während des Besuchs sei weder die Unterzeichnung von Dokumenten noch Pressekonferenzen geplant.

Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko werde am Montag, den 14. September, nach Russland reisen, sagte Dmitri Peskow vor Journalisten am Freitag.

Dies wird ein Arbeitsbesuch sein, er wird ein Gespräch mit Präsident Putin führen", erklärte der Kremlsprecher.

Dokumentsunterzeichnungen sind ihm zufolge nicht geplant. Wo genau das Treffen stattfinden wird, ist noch unklar.

In Weißrussland gehen die Proteste gegen Lukaschenko seit der umstrittenen Präsidentenwahl am 9. August weiter. Der 66-Jährige hatte sich nach 26 Jahren an der Macht zum sechsten Mal in Folge zum Sieger erklären lassen. Die Opposition beansprucht dagegen den Wahlsieg für Lukaschenkos Gegnerin Swetlana Tichanowskaja.