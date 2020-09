Russisches Nacktmodel nahe NATO-Stützpunkt tot im Meer aufgefunden

Das russische Playboy-Model Galina Fjodorowa ist in Italien tot aufgefunden worden. Ersten Erkenntnissen nach soll sie bei einem Bootsausflug ertrunken sein. Da die Leiche in der Nähe eines NATO-Stützpunktes entdeckt wurde, ermittelt die Polizei.

Der Vorfall ereignete sich am 5. September. Wie die Mutter der Verstorbenen erzählt, hatte der Fotograf Gerenius Tawarow ihre Tochter nach Sardinien eingeladen, um dort seinen Geburtstag zu feiern. "Sie haben einen Bootsausflug gemacht, nachdem sie ein Gummiboot gemietet hatten. Galina beschloss, ein wenig zu schwimmen. "Sie konnte sehr gut schwimmen", so die Mutter. Tawarow erklärte im Nachhinein, sie seien zu zweit ins Meer gesprungen, um sich abzukühlen. Der Anker habe sich gelöst, und das Schlauchboot sei abgetrieben. Die beiden sollen versucht haben, das Boot einzuholen, doch die Entfernung sei zu groß gewesen. Nach einer Weile soll er Galina aus den Augen verloren haben. Alle Versuche des Mannes, die 33-Jährige im Wasser zu finden, blieben erfolglos. Er selbst konnte sich retten und schwamm bis ans Ufer. Ein Helikopter fand die Leiche der jungen Frau eine Stunde später im Wasser. Auch das Gummiboot wurde auf einem Riff in der Nähe von Isola Rossa gefunden. Bei dem Fotografen wurde ein Schockzustand diagnostiziert.

Die genauen Umstände der Tragödie sind noch unklar. In dem Boot sollen einige Alkoholflaschen gefunden worden sein. Die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte außerdem eine Drohne. Das Filmmaterial wird überprüft. Es wird nicht ausgeschlossen, dass der eigentliche Zweck der Reise darin bestand, ein naheliegendes NATO-Trainingsgelände auf der Apennin-Halbinsel zu fotografieren.

Ihrer Mutter zufolge war Galina Vegetarierin und praktizierte Yoga. Das Model lebte in Paris.

Mehr zum Thema - Escort-Model mit angeblichen Kenntnissen von Trump-Geheimnissen in Moskau festgenommen