Lukaschenko gibt russischen Medien großes Interview – darunter auch RT

Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko gibt am Dienstag mehreren russischen Medien ein Interview, darunter auch RT. Der Staatschef werde auf "die schärfsten Fragen" antworten, hieß es auf dem Telegram-Kanal "Pul Perwogo", der von Lukaschenkos Pressedienst gesteuert wird.

"Es gibt Fragen an Lukaschenko. Und Lukaschenko antwortet! Seid sicher, er wird wie immer ehrlich und auf die schärfsten Fragen antworten. Heute gibt der Präsident ein großes Interview", hieß es.

Zuvor hatte RT-Chefredakteurin Margarita Simonjan in den sozialen Medien erklärt, sie sei in Weißrusslands Hauptstadt Minsk angekommen. Sie sowie eine Reihe russischer Journalisten werden Lukaschenko interviewen, fügte sie hinzu.

RT-Chefredakteurin Margarita Simonjan in Minsk

Die Lage in Weißrussland hatte sich nach den Präsidentschaftswahlen am 9. August zugespitzt. Teile der Bevölkerung sowie die Oppositionskandidaten warfen Lukaschenko, der sich kurz nach dem Ende der Abstimmung zum Sieger erklärt hatte, Wahlmanipulation vor. Die EU-Länder erkannten das Wahlergebnis nicht an.

Seit über einem Monat finden in ganz Weißrussland Demonstrationen sowohl der Gegner als auch der Befürworter des amtierenden Präsidenten Lukaschenko statt.

