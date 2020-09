Erdoğan eskaliert Rhetorik gegen Griechenland: "Schrecken nicht davor zurück, Märtyrer zu opfern"

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat am Sonntag in einer Rede erneut zu scharfen Worten im Streit mit dem Nachbarland Griechenland gegriffen. Erdoğan, der während der Abschlussveranstaltung einer militärischen Schule sprach, bemühte sagenhafte historische Vorbilder, um die Entschlossenheit der türkischen Regierung im Streit mit den Nachbarländern auszudrücken:

Erdoğan bezog sich darauf, dass die türkische Armee ihren Ursprung im 3. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung verortet, in der Zeit des Nomadenherrschers Mete Han (in chinesischen Quellen "Mao-tun").

Der türkische Präsident erklärte, dass die Türkei keine Gesellschaft sei, die über eine Armee verfüge, sondern eine Nation, die selbst eine Armee sei. Die türkische Gesellschaft werde sich allen Versuchen widersetzen, einen Keil zwischen Armee und Gesellschaft zu treiben:

Die türkische Armee schütze nicht nur ihren Staat und ihr Volk, sondern sei zur Hoffnung aller Unterdrückten sowie aller Turkstämmigen und Muslime der Welt geworden.

Erdoğan verkündete, dass die türkische Nation bereit sei, ihre völkerrechtlich zustehenden Rechte einzufordern und durchzusetzen:

Danach warf Erdoğan folgende rhetorische Frage auf:

Sind diejenigen, die sich derzeit im Mittelmeer und in dessen Umgebung gegen uns auflehnen, bereit, dieselben Opfer zu bringen? Ist das griechische Volk bereit, das zu akzeptieren, was ihm aufgrund seiner ehrgeizigen und unfähigen Regierenden droht? Kennt das französische Volk den Preis, den es aufgrund seiner ehrgeizigen und unfähigen Regierenden zahlen muss? (...) Als eine Nation, die während ihrer jahrtausendealten Staatsgeschichte und einer tausendjährigen Existenz in Anatolien jeden Tag mit Kampf verbracht hat, sind wir uns all dessen bewusst.