Nicht nur Berlin: Bilder von Demonstrationen in London, Paris und Zürich

Quelle: Reuters © Henry Nicholls Aufnahme vom 29. August 2020: Tausende demonstrieren in London gegen die Corona-Massnahmen.

Nicht nur in der deutsche Hauptstadt Berlin ging es am Samstag hoch her: Auch in anderen europäischen Städten protestierten Menschen gegen die ihrer Ansicht nach ungerechtfertigten Massnahmen der Regierung im Zusammenhang mit Covid-19. Einige Impressionen.

In Paris versammelten sich nicht ganz so viele Menschen wie in Berlin. Doch die Botschaft der Demonstranten in Paris gleicht der in Berlin. Quelle: www.globallookpress.com Auch in Paris schritt schnell die Polizei ein, da einige Teilnehmer der Demonstration sich weigerten Masken zu tragen. Ihnen droht nun eine Geldstrafe. Zwischen 200 und 300 Menschen versammelten sich auf dem Place de la Nation in der französischen Hauptstadt, um unter anderem gegen das obligatorische Tragen von Masken zu protestieren. Quelle: www.globallookpress.com "Wacht auf Schafe!" hat sich dieser Demonstrant auf sein Stirnband geschrieben. In London versammelten sich auf dem Trafalgar Square tausende Demonstranten, die "ein Ende der medizinischen Tyrannei" forderten. Quelle: Reuters Bunt und heiter ging es in London zu. Sie stellten die Informationspoltik der Regierung in Frage, nicht wenige trugen Transparente mit der Aufschrift "Fake News". Quelle: Reuters "Mit Maske" gegen "ohne Maske". Auch in dem sonst so beschaulichen Zürich gingen Menschen auf die Straße. Auf dem Helvetiaplatz in Zürich versammelten sich Teilnehmer einer bewilligten Kundgebung gegen die Covid-Schutzmassnahmen. Quelle: www.globallookpress.com Auch in der Schweiz steht die Maskenpflicht in der Kritik. Eine unbewilligte Corona-Demo auf dem Sechseläutenplatz löste die Polizei hingegen auf. Quelle: www.globallookpress.com Wie bei fast allen anderen Demonstrationen gab es auch in Zürich Impfgegner unter den Teilnehmern.