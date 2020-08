Griechische Musiklegende Mikis Theodorakis will die Türkei als Partnerin, nicht als Rivalin

Der 95 Jahre alte weltberühmte griechische Komponist und Musiker Mikis Theodorakis hat sich zum griechisch-türkischen Erdgasstreit im östlichen Mittelmeer zu Wort gemeldet: "Dieser Reichtum ist so groß, dass es die Anstrengung wert ist, die Türkei von einer Rivalin in eine Partnerin umzuwandeln."

Es sei notwendig, dass beide Seiten zu einer Einigung kommen. Des Weiteren ist er folgender Überzeugung:

Was die Anteile der einen und der anderen Seite betrifft, dies wird durch das Ergebnis der Verhandlungen bestimmt werden, bei denen es notwendig ist, dass sie mit dem internationalen Recht vor Augen und gleichzeitig sowohl mit Gerechtigkeitsgefühl als auch mit einem realistischen gesunden Menschenverstand geführt werden.

Den Vorteil Griechenlands sehe er in einer Annäherung. Er ziehe diese Alternative eindeutig einer Konfrontation vor, die dazu führen würde, einen Krieg heraufzubeschwören, bei dem die Völker auf beiden Seiten einen hohen Preis zahlen müssten.

In seiner Erklärung verdeutlichte Theodorakis folgende Punkte aus seiner Perspektive:

- Meiner Meinung nach verspürt die Türkei als ein vom Meer umgebenes Land den Wunsch, an der Verwertung der Meeresressourcen beteiligt zu werden. Weil das jedoch nicht zuletzt durch unsere Inseln verhindert wird, fühlt sie sich erstickt.

- Ich erinnere mich, wie ein großer Verteidiger der Freundschaft, Konstantinos Karamanlis mir sagte: "Wie würden wir uns wohl fühlen, wenn die Inseln Salamina und Egina der Türkei gehörten?" Genauso fühlt sich im Moment die Türkei. Wir müssen das Erstickungsgefühl der Türkei verstehen und mit ihr über eine realistische Lösung sprechen, über Formalitäten hinaus. Die Türkei fängt aus ihrem Gefühl der Bedrängnis heraus an, zu drohen. Das muss beide Seiten zu einer Einigung und zur realistischen Einsicht führen, dass die Ressourcen des Meeresbodens von niemandem verwertet werden können.

- Weil die USA und Europa eine Front gegen die Türkei bilden und Griechenland unterstützen, sind die schrillen Rufe, die aus der vermeintlich vorteilhaften Lage heraus abgefeuert werden, nichts als gefährliche Akrobatik. Denkt darüber nach, was passieren würde, wenn Erdoğan oder ein Staatspräsident der Republik Türkei nach ihm einwilligten, die Türkei wieder zu einem US-Stützpunkt zu machen. Dann liefe im Handumdrehen alles in die umgekehrte Richtung, und unser Volk und unser Land wären ihrem Schicksal überlassen.