Österreich: Mehr als eine Million Schusswaffen in Privatbesitz

Quelle: www.globallookpress.com © Christoph Hardt via www.imago-images.de Pistolen von Heckler & Koch auf der Polizei- und Sicherheitsmesse "Enforce Tac" am 07.03.2019 auf der Nürnberger Messe. In Österreich wurden inzwischen mehr als eine Million Schusswaffen in Privatbesitz registriert.

In Österreich verzeichnet man in den vergangenen Jahren einen deutlichen Anstieg an Waffen in privater Hand. Mittlerweile sind in der Alpenrepublik über eine Million Stück in Privatbesitz registriert. Besonders in den Monaten nach der Asyl-Krise 2015 stieg der Kauf.

Die österreichischen Bürger legen sich vermehrt Waffen zu. In den vergangenen sechs Jahren wuchs die Zahl der zugelassenen Exemplare in Privathaushalten um ein Drittel. Waren 2014 noch rund 838.000 Schusswaffen in Privatbesitz, sind es heute mehr als 1.13 Milionen. Zugleich erhöhte sich auch die Zahl der Waffenbesitzer – von 240.000 auf 320.000. Dies geht aus einem Bericht der österreichischen Tageszeitung Der Standard hervor. Einen deutlichen Anstieg an privaten Waffenkäufen gab es demnach in den ersten Monaten nach Beginn der Asylkrise 2015, als mehr als eine Million Migranten und Flüchtlinge über die sogenannte Balkanroute nach Österreich, Deutschland und andere EU-Länder gekommen waren. So seien laut Bericht im letzten Quartal 2015 und im ersten Quartal 2016 pro Woche durchschnittlich 1.400 neue Feuerwaffen registriert worden. Auch während der Corona-Pandemie sollen sich die österreichischen Bürger vermehrt Pistolen und Gewehre angeschafft haben. Demnach sei die Registrierung neuer Kurz- und Langfeuerwaffen in der Alpenrepublik seit dem Frühjahr noch einmal kräftig angezogen, heißt es im Bericht. So seien zwischen Anfang März und Anfang August mehr als 22.000 neue Schusswaffen dazu gekommen. Für den Erwerb von Pistolen oder Revolvern etwa – Waffen der Kategorie B – ist in Österreich ein positives psychologisches Gutachten nötig. Derzeit sind in Österreich laut Bericht 452.200 Kategorie-B-Waffen registriert. Die Waffen der Kategorie C seien hauptsächlich Jagdwaffen, unterschiedliche Flinten und Büchsen. Davon seien derzeit 667.900 Exemplare gemeldet. Der Erwerb ist für Erwachsene möglich und im Land bestehen unterschiedliche Meldepflichten. Mehr zum Thema - Gericht: "Reichsbürger" dürfen keinen Waffenschein haben