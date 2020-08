Lukaschenko ordnet Entlassung von Lehrern an, die Opposition unterstützen

Erstklässler betrachten ein Porträt des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko während einer Unterrichtsstunde in einer städtischen Schule.

Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko hat angeordnet, dass alle Schullehrer, die die "Staatsideologie" nicht unterstützen, entlassen werden sollen. Er wies den Bildungsminister des Landes, Igor Karpenko, an, sich mit ihnen zu "befassen".

Die weißrussische Gesellschaft durchlebt derzeit eine turbulente Phase nach den Massenunruhen gegen den Sieg des Präsidenten Alexander Lukaschenko. Berichten zufolge empfanden viele Weißrussen die Wahlergebnisse der Präsidentschaftswahlen vom 9. August als gefälscht.

Laut den offiziellen Zahlen gewann Amtsinhaber Lukaschenko 80 Prozent der Stimmen, während die Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja zehn Prozent der Stimmen erhielt. Nach der Schließung der Wahllokale gingen Tausende Menschen im ganzen Land auf die Straße und forderten freie und faire Wahlen.

Bei den Protesten kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei. Die Demonstranten versuchten unter anderem, die Hauptverkehrsstraßen ins Zentrum der Hauptstadt Minsk zu blockieren. Videoaufnahmen zeigten außerdem, dass einige Protestler sogar so weit gingen, dass sie mit ihren Autos Polizeibeamte überfuhren.

Landesweit wurde vielen weißrussischen Lehrern vorgeworfen, an der Fälschung der Wahl beteiligt gewesen zu sein, da in vielen Wahllokalen in Schulen Lehrer als Teil der lokalen Wahlkommission eingesetzt wurden. Im Gespräch mit dem weißrussischen Bildungsminister Igor Karpenko erklärte Lukaschenko, dass es wichtig sei, die Lehrer "vor allen Angriffen" zu schützen.

Alle Pädagogen, die "in ein anderes Lager gewechselt" hätten, müssten jedoch entlassen werden, weil es in Weißrussland staatliche Schulen, ein staatliches Bildungswesen und eine staatliche Ideologie gibt, betonte der Präsident und fügte hinzu:

Diejenigen, die diesen Prinzipien folgen wollen, sind willkommen: Geht unterrichten, erzieht, arbeitet! Diejenigen, die das nicht wollen, sollten nicht in Schulen arbeiten. Dies sollte direkt, offen und ehrlich gesagt werden.

Mehr zum Thema - Medien als Waffe und die Heuchelei des Westens beim Regimewechsel in Weißrussland