Video erschüttert Belgien: Warum starb der Slowake Chovanec nach Polizeieinsatz?

Das Video eines brutalen Polizeieinsatzes, bei dem auch noch ein Hitlergruß gezeigt worden sein soll, erschüttert Belgien. Ein Mann starb nach dem Aufenthalt in der Zelle. Die Witwe des Toten erhebt schwere Vorwürfe gegen die belgischen Behörden.

Zu dem Einsatz war es bereits im Februar 2018 in einer Zelle des Flughafens Charleroi im französischsprachigen Teil Belgiens gekommen. Doch erst jetzt tauchte ein Video des Vorfalls auf. Auf den Aufnahmen einer Überwachungskamera, die die belgische Zeitung Het Laatste Nieuws bereits am Mittwoch veröffentlichte, ist zu sehen, wie der Slowake Jozef Chovanec seinen Kopf mehrfach gegen eine Wand schlägt. Sein Gesicht ist blutüberströmt.

Der 38-Jährige soll zuvor aus einem Flugzeug im Flughafen von Charleroi abgeführt worden sein, weil er sich geweigert habe, beim Boarding sein Ticket vorzuzeigen. Der Vater einer Tochter kam laut Bericht aus Terchová, einem Ort 200 Kilometer von der slowakischen Hauptstadt Bratislava entfernt. Er pendelte jahrelang zwischen der Slowakei und Belgien. In dem westeuropäischen Land soll er laut Bericht eine Firma besessen haben, die slowakische Arbeiter auf Baustellen in Belgien beschäftigt.

Auf dem nun veröffentlichten Video ist zu sehen, wie ein offenbar aufgewühlter Chovanec seinen Kopf mit voller Wucht gegen die Wand schlägt. Laut der belgischen Zeitung sollen mehrere Polizeibeamte die Zelle betreten haben, um dem 38-Jährigen Handschellen anzulegen. Als er sich weiterhin nicht beruhigte, kehrten mehrere Beamten zurück und hielten ihn fest. Ein Polizist soll sich dabei 16 Minuten lang auf die Brust des Mannes gesetzt haben. Auf dem Video ist demnach auch zu sehen, wie eine Kollegin in der Zelle lachend ihren rechten Arm ähnlich dem Hitlergruß hochreckt. Die Beamten scheinen über den Zustand des 38-Jährigen nicht beunruhigt zu sein.

Danach ist zu sehen, wie herbeigerufene Sanitäter zusammen mit einem Beamten versuchen, den Mann wiederzubeleben. Chovanec kam anschließend in ein Krankenhaus, wo er am nächsten Tag nach offiziellen Angaben an einem Herzinfarkt starb.

Gegen die betroffenen Beamten werden disziplinarische Maßnahmen eingeleitet, teilte das belgische Innenministerium indes mit. Nach der Veröffentlichung des Videos wurde die Polizistin, die den Hitlergruß gezeigt haben soll, in den Innendienst versetzt, wie eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte. Man nehme die Angelegenheit sehr ernst. Am Donnerstag legte zudem der Vizebundespolizeichef des Landes sein Amt nieder.

Die Frau des Toten fordert Aufklärung:

Warum haben sie ihn so behandelt – schlechter noch als ein Tier?", sagte sie der Zeitung Het Laatste Nieuws.

Als sie das Video gesehen habe, habe sie sofort an den Afroamerikaner George Floyd gedacht, der bei einem brutalen Polizeieinsatz in den USA getötet wurde. Sie wolle Gerechtigkeit für ihren Mann.

Inzwischen reagierten auch slowakische Politiker auf das Video.

Wie die gesamte slowakische Öffentlichkeit bin auch ich schockiert von den Aufnahmen, die belgische Medien veröffentlicht haben, und von der Brutalität, mit der sich die belgischen Polizisten gegenüber unserem Staatsbürger Jozef Chovanec verhalten haben", erklärte Außenminister Ivan Korčok am Freitag am Rande eines Treffens mit Bundesaußenminister Heiko Maas in Bratislava.

Praktiken, wie sie das Video zeige, dürften in einer demokratischen Gesellschaft keinen Platz haben, fuhr der Minister fort. Die slowakische Regierung habe daher sofort nach der Veröffentlichung des Videos eine Protestnote an Belgien geschickt. Darin werde die unverzügliche und gründliche Aufklärung des Vorgehens der belgischen Polizei gefordert. Die Slowakei habe sehr gute Beziehungen zu Belgien, eine Aufklärung sei aber auch deshalb wichtig, weil eine große Anzahl slowakischer Staatsbürger in Belgien tätig sei.

Dass der Vorfall in Belgien bereits personelle Konsequenzen bei der Polizei gezeigt habe, bewertete Korčok positiv. "Explizit möchte ich den belgischen Medien danken, die diesen Fall aufgedeckt haben", fügte er hinzu.

Das polizeiinterne Video gab die Witwe des Toten an die Medien weiter, weil sie kein Vertrauen in die Untersuchung habe.

