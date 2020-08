Alexei Nawalny trifft in Charité ein

Der russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny ist am Samstagmorgen in Berlin eingetroffen, wo er im Charité-Krankenhaus behandelt werden soll. Der Blogger liegt seit diesem Donnerstag im Koma. Seine Angehörigen und Anhänger gehen von einem Giftanschlag aus.

Alexei Nawalny ist am Samstagmorgen mit einem Spezialflugzeug in Deutschland eingetroffen. Der 44-jährige Oppositionspolitiker liegt seit diesem Donnerstag im Koma und wird künstlich beatmet. Nach einer mutmaßlichen Vergiftung soll er im Charité-Krankenhaus behandelt werden.

In den frühen Morgenstunden wurde Nawalny in Begleitung von Polizeiautos in einem Krankenwagen zum Flughafen Omsk gebracht. Auf der Landebahn warteten auf ihn russische und deutsche Ärzte, Flughafenbeamte und Verkehrspolizisten sowie das gecharterte deutsche Flugzeug. Nachdem die Maschine vom Airport der sibirischen Großstadt abgehoben hatte, brauchte sie mehr als viereinhalb Stunden, um die rund 4.000 Kilometer lange Strecke von Omsk nach Berlin zurückzulegen.

The air ambulance bringing Alexei Navalny to Berlin has just departed Omsk. https://t.co/WKC5Px3rzPpic.twitter.com/Ml8jDI3dHT — Flightradar24 (@flightradar24) August 22, 2020

Das Flugzeug wurde ursprünglich auf dem Flughafen Berlin-Schönefeld erwartet, landete jedoch laut der Webseite Flightradar24 um 8:47 Uhr auf dem Flughafen Berlin-Tegel. Der Flug nach Berlin war eine private Aktion der Initiative Cinema for Peace um den Filmproduzenten Jaka Bizilj. Er teilte in einem Kommentar zu Bild mit:

Der Zustand von Nawalny während des Fluges und nach der Landung ist stabil.

Quelle: Reuters © FABRIZIO BENSCH Flugzeug mit Alexei Nawalny auf dem Flughafen Berlin-Tegel, 22. August 2020

Danach wurde der 44-Jährige mit einem Intensivtransporter der Bundeswehr in die Berliner Universitätsklinik Charité eingeliefert. Das Krankenhaus teilte mit, dass derzeit eine umfangreiche medizinische Diagnostik erfolge. Die Untersuchungen würden einige Zeit in Anspruch nehmen, hieß es in einem Statement.

2/2 ...und nach Rücksprache mit der Familie werden sich die behandelnden Ärzte zu der Erkrankung und weiteren Behandlungsschritten gegenüber der Öffentlichkeit äußern. — Charité - Universitätsmedizin Berlin (@ChariteBerlin) August 22, 2020

Nawalny war nach einem Aufenthalt in Tomsk auf dem Rückflug nach Moskau in Ohnmacht gefallen. Die Maschine der Fluggesellschaft S7 musste aufgrund seines sich rapide verschlechternden Gesundheitszustands in Omsk zwischenlanden, wo der Oppositionspolitiker auf eine Intensivstation in einem Krankenhaus gebracht wurde. Seine Familie und Anhänger sprachen sofort von einer Vergiftung. Seine behandelnden Ärzte fanden jedoch bislang keinen Beleg dafür und sprachen von einer Kohlenhydratestoffwechselstörung.

