Belomaidan – Zehntausende demonstrieren in Minsk gegen Präsident Lukaschenko

Nach Angaben oppositioneller Medien versammelten sich mehr als hunderttausend Menschen in der weißrussischen Hauptstadt Minsk zu einer Demonstration gegen den Präsidenten Alexander Lukaschenko. Als Treffpunkt war das weitläufige Gelände um die Siegessäule (Stela Pobedy) angegeben.

Belomaidan an der Stele in Minsk. Es sind sehr viele Leute. Die Telegrammkanäle nennen unterschiedliche Zahlen, 100.000 und mehr. Die Menschen stehen oder bewegen sich jedoch nur herum und skandieren Slogans", heißt es in dem Bericht des ukrainischen Portals stana.ua