Demonstrationen in Weißrussland: Videos zeigen angeblich Tod von Protestler in Minsk

Demonstrationen in Weißrussland: Video zeigt angeblich Tod von Protestler in Minsk

Vor dem Hintergrund der Proteste in Weißrussland sind Videos aufgetaucht, die den Tod eines Demonstranten zeigen sollen. Demnach handelt es sich um Alexander Taraikowski. Am Samstag haben Tausende Menschen in Minsk dem 34-Jährigen das letzte Geleit gegeben.

Vor dem Hintergrund der massenhaften Demonstrationen in Weißrussland sind Videos aufgetaucht, die den Tod eines Protestierenden zeigen sollen. Das eine wurde von der Nachrichtenagentur AP veröffentlicht. Dort ist ein Mann in einem weißen T-Shirt zu sehen, der Polizeikräften gegenübersteht. Dann sieht man an seiner Brust einen großen roten Fleck. Dann fällt der Mann um.

Warnung: Dieses Video enthält verstörende Bilder!

Protester, Alexander Taraikovsky falls during clashes in #Belarus on Monday. His funeral was held today in #Minskpic.twitter.com/4O1XdMB3ry — RT (@RT_com) August 15, 2020

Eine weitere Aufnahme veröffentlichte der Rundfunksender Euroradio, der in Weißrussland auf Sendung geht und aus westlichen Fonds finanziert wird. Das Video zeigt ebenfalls einen Mann in einem weißen T-Shirt, der auf Polizeibeamte zukommt und dann auf den Boden fällt.

Warnung: Dieses Video enthält verstörende Bilder!

У рэдакцыю Еўрарадыё перадалі відэа, на якім бачна, як 10 жніўня 2020 года ў Мінску на Пушкінскай плошчы загінуў Аляксандр Тарайкоўскі. Яно знятае з іншага ракурса — і дапаўняе ролік, вядомы раней. pic.twitter.com/Nxp5R9el2y — Еўрарадыё (@euroradio) August 15, 2020

Laut Medienberichten handelt es sich bei dem Mann um Alexander Taraikowski. Nach Angaben der weißrussischen Polizei habe der Mann versucht, einen selbstgebauten Sprengsatz in Richtung der Sicherheitskräfte zu werfen. Dieser sei dann in seiner Hand explodiert. Die Witwe des 34-Jährigen weigerte sich, diese Darstellung zu akzeptieren. Sie warf den Beamten vor, ihren Mann erschossen zu haben.

Mehr zum Thema - Erneut Proteste gegen Wahlergebnisse in Weißrussland: Polizei setzt Blendgranaten und Tränengas ein

Am Samstag gedachten Tausende Menschen in der weißrussischen Hauptstadt Minsk des Todesopfers der massenhaften Proteste. Während sich Hunderte Menschen vor der Trauerhalle in der Olschewski-Straße versammelten, um dem 34-Jährigen das letzte Geleit zu geben, demonstrierten mehrere Tausend Menschen in der Nähe der U-Bahn-Station Puschkinskaja, wo Alexander Taraikowski am 10. August ums Leben gekommen war.

Акция памяти погибшего Александра Тарайковского с высоты. pic.twitter.com/ccCxCwmbb9 — TUT.BY (@tutby) August 15, 2020

Die massenhaften Protestdemonstrationen hatten in Weißrussland nach den Präsidentschaftswahlen am vergangenen Sonntag begonnen. Nach Angaben der Zentralen Wahlkommission in Minsk gewann der amtierende Staatschef Alexander Lukaschenko die Wahl mit 80,1 Prozent der Stimmen. Seine wichtigste Rivalin Swetlana Tichanowskaja konnte 10,12 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Die weißrussische Opposition erkannte das Wahlergebnis nicht an. Die Polizei ging gegen Protestler mit Tränengas, Gummigeschossen und Blendgranaten vor. Nach Angaben des Innenministeriums wurden fast 7.000 Teilnehmer der nicht genehmigten Protestaktionen festgenommen. Hunderte Menschen, darunter 121 Sicherheitskräfte, erlitten dabei Verletzungen. Es wurden mehr als 90 Strafsachen angestrengt.

Mehr zum Thema - EU einigt sich auf Sanktionen gegen Weißrussland