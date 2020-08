LIVE-Updates: Auszählung der Stimmen in Weißrussland – Lukaschenko führt mit fast 80 Prozent

Am Sonntag haben in Weißrussland Präsidentschaftswahlen stattgefunden. Rund 6,8 Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, ihre Stimme für einen der fünf Kandidaten abzugeben. RT berichtet mit Live-Updates über die Auszählung der Stimmen und die Situation im Land.

Am 9. August haben in Weißrussland Präsidentschaftswahlen stattgefunden. Mehr als 6,8 Millionen Bürger konnten in 5.767 Wahllokalen landesweit für einen der fünf Kandidaten stimmen. Der Urnengang dauerte von 7:00 bis 19:00 Uhr MESZ. Laut Medienberichten konnten viele Wähler ihre Stimme nicht abgeben. In der Hauptstadt Minsk musste die Arbeit einzelner Wahllokale vor diesem Hintergrund verlängert werden. Vom 4. bis zum 8. August hatte bereits eine vorzeitige Abstimmung stattgefunden.

Im Rennen um das höchste Amt der Republik Belarus sind außer dem amtierenden Staatschef Alexander Lukaschenko auch Andrei Dmitrijew, Anna Kanopazkaja, Swetlana Tichanowskaja und Sergei Tscheretschen. Die diesjährigen Wahlen in Weißrussland werden von Skandalen, Protestaktionen und Festnahmen überschattet.

Mehr zum Thema - Ablauf der Präsidentschaftswahlen in Weißrussland