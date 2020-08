LIVE-Updates: Präsidentschaftswahlen in Weißrussland

Präsidentschaftswahlen in Weißrussland. Auf dem Bild: Zwei Wählerinnen bei der vorzeitigen Abstimmung am 4. August in Minsk

Am Sonntag finden in der Republik Belarus Präsidentschaftswahlen statt. Rund 6,8 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, ihre Stimme für einen der fünf Kandidaten abzugeben. Die Abstimmung läuft bis 19 Uhr MESZ. RT berichtet über den Ablauf mit Live-Updates.

Am 9. August wird in Weißrussland ein Staatsoberhaupt gewählt. Wahlberechtigt sind mehr als 6,8 Millionen Bürger. Am Sonntag haben landesweit 5.767 Wahllokale geöffnet. Abgestimmt wird auch in 44 Wahllokalen im Ausland. Der Urnengang findet von 7 bis 19 Uhr MESZ statt.

Um das höchste Amt der Republik Belarus wetteifern fünf Kandidaten. Außer dem amtierenden Präsidenten Alexander Lukaschenko sind dies Andrei Dmitrijew, Anna Kanopazkaja, Swetlana Tichanowskaja und Sergei Tscheretschen. In Weißrussland wird das Staatsoberhaupt für fünf Jahre gewählt.

Vom 4. bis zum 8. August fand bereits eine vorzeitige Abstimmung statt. Nach Angaben der Zentralen Wahlkommission in Minsk sollen sich daran bis Sonntag mehr als 40 Prozent der Wählerschaft beteiligt haben.

Die diesjährigen Wahlen in Weißrussland werden von Skandalen, Protestaktionen und Festnahmen überschattet. Die Zentrale Wahlkommission schloss zuvor zwei aussichtsreiche oppositionelle Anwärter – Wiktor Babariko und Waleri Zepkalo – von der Wahl aus. Der 56-jährige Babariko sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Er wird der Geldwäsche und Steuerhinterziehung beschuldigt. Der 55-jährige Zepkalo soll es nicht geschafft haben, 100.000 Unterschriften für seine Kandidatur zu sammeln. Der Politiker verließ Weißrussland zusammen mit seinen Kindern, weil er eine Verhaftung befürchtet.

