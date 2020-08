Weißrussland: Lukaschenko behauptet, er sei absichtlich mit Corona infiziert worden

Alexander Lukaschenko am 4. August bei seiner Rede in Minsk

Wenige Tage nach Lukaschenkos Behauptung, er habe gegen COVID-19 gekämpft, ohne seinen Arbeitsplatz zu verlassen, sagte der weißrussische Präsident, jemand hätte ihn absichtlich mit dem Virus infiziert. Man suche derzeit nach den Tätern, so der 65-Jährige.

Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko sagte in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit dem ukrainischen Journalisten Dmitri Gordon, jemand hätte ihn wahrscheinlich absichtlich mit dem Coronavirus infiziert. In dem zweieinhalb Stunden langen Interview sagte er:

Wir neigen zu glauben, dass jemand mir das Coronavirus zugespielt hat. Ich suche nun nach dem Zeitpunkt, wann dies passiert sein könnte.

Konkrete Namen wollte der weißrussische Präsident vorerst nicht nennen.

Lukaschenko erzählte, dass er keine Krankheitsanzeichen hatte. Erst als seine Familienmitglieder krank wurden und sie gemeinsam zum Arzt fuhren, seien auch bei ihm typische Symptome in der Lunge festgestellt worden. Lukaschenko habe nicht auf Ratschläge der Ärzte gehört, sich einer Behandlung unterziehen zu lassen. Stattdessen habe er seine Arbeit fortgesetzt.

Lukaschenko will am 9. August für seine sechste Amtszeit als Präsident wiedergewählt werden. In dem Interview mit Gordon zeigte er sich siegessicher. Der 65-Jährige geht seit Wochen mit Festnahmen und Demonstrationsverboten gegen seine Gegner und gegen Journalisten vor. Zwei oppositionelle Kandidaten, Sergei Tichanowski und Wiktor Babariko, sitzen derzeit in Haft. Beide wollten gegen Lukaschenko bei der Wahl antreten.

Der Präsident reagierte gelassen auf die Kritik, er sei der "letzte Diktator Europas". Selbst der Westen, so Lukaschenko, sehe inzwischen vor allem die "Stabilität und Ordnung" in Weißrussland. Niemand brauche eine Revolution. Im Interview machte Lukaschenko auch deutlich, dass er seine Macht notfalls mit Waffengewalt verteidigen werde.

