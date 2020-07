33 russische Staatsbürger in Weißrussland wegen "Destabilisierung des Wahlkampfs" verhaftet

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur BelTA wurden in Weißrussland in der Nacht auf den 29. Juli 33 russische Staatsbürger festgenommen. Die russische Botschaft in Minsk erklärte, die Diplomaten seien darüber nicht offiziell informiert worden. Die Gerüchteküche brodelt.

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur BelTA sollen weißrussische Strafverfolgungsbehörden Informationen über die Ankunft von mehr als 200 Kämpfern erhalten haben, die das Ziel hätten, "die Lage während des Wahlkampfs in Weißrussland zu destabilisieren". Die 33 festgenommenen Männer, die alle russische Staatsbürger sein sollen, ließen sich nach Angaben der Nachrichtenagentur zuerst in einem Hotel in Minsk nieder und zogen dann in eine Kuranstalt in der Region Minsk um. Die Gruppe soll mit einem "für russische Touristen untypischen Verhalten und monotoner Kleidung im Militärstil" auf sich aufmerksam gemacht haben. Die Männer sollen das Gelände und die Umgebung der Kuranstalt in kleinen Gruppen sorgfältig untersucht haben. Mittlerweile wurde eine Liste mit den Namen der Festgenommenen veröffentlicht. Der weißrussische Untersuchungsausschuss nahm Ermittlungen auf.

Die russische Botschaft in Minsk schrieb am Mittwoch auf Twitter, russische Diplomaten seien von den weißrussischen Behörden nicht offiziell über die Festnahme informiert worden. "Wir haben die zuständigen Behörden von Weißrussland um offizielle Informationen gebeten", fügte die Botschaft hinzu.

Das hat Potenzial für ne größere Nummer: Der weißrussische Präsident #Lukaschenko wirft #Russland, kurz vor der Präsidentschaftswahl in #Belarus vor, dass Wagner-Söldner ihn stürzen wollten. 33 angeblich "russische Staatsbürger" wurden deswegen heute festgenommen ... https://t.co/2vZCtVlCdj — Florian Warweg (@FWarweg) July 29, 2020

Am 9. August finden in Weißrussland Präsidentschaftswahlen statt. Alexander Lukaschenko, der seit dem Jahr 1994 das Land regiert, will sich zum sechsten Mal zum Präsidenten wählen lassen. Der Wahlkampf wird von Festnahmen von Oppositionspolitikern und Aktivisten sowie von nicht genehmigten Protesten in Minsk und anderen Städten des Landes begleitet. Die Europäische Union forderte wiederholt die Freilassung der Gefangenen und faire Wahlen.

