Nach tödlichem Angriff auf Busfahrer in Frankreich: Politiker fordern harte Strafen für Täter. Auf dem Bild: Ein Foto von Veronique Monguillot and Philippe Monguillot bei einem Gedenkmarsch in Bayonne, 8. Juli 2020

Nach dem gewaltsamen Tod eines Busfahrers fordern französische Politiker harte Strafen für die Täter. Die Polizei hat vier Verdächtige festgenommen. Zwei von ihnen müssen sich wegen versuchten Totschlags und zwei weitere wegen unterlassener Hilfeleistung verantworten.

Der Angriff auf einen Busfahrer hat in Frankreich für Entsetzen gesorgt. Der Mann wurde laut Medienberichten am vergangenen Sonntag im südwestfranzösischen Bayonne schwer verprügelt, nachdem er mehrere Menschen an einer Haltestelle zurückgewiesen hatte. Sie wollten ohne Atemschutzmasken und gültige Fahrscheine in den Bus einsteigen. Die Zurückgewiesenen griffen den Fahrer an.

Der Endfünfziger wurde heftig auf den Kopf geschlagen. Nachdem er bewusstlos in ein Krankenhaus gebracht worden war, erklärten die Ärzte ihn am Montag für hirntot. Am Freitag trat sein Tod ein.

Als Folge des brutalen Angriffs fanden im Verlauf der Woche mehrere Protest- und Gedenkveranstaltungen statt. Medienberichten zufolge nahm die Polizei vier Tatverdächtige fest. Gegen zwei von ihnen, einen 22- und einen 23-Jährigen, wird demnach wegen versuchten Totschlags ermittelt, gegen die zwei weiteren Verdächtigen wegen unterlassener Hilfeleistung.

Frankreichs Premierminister Jean Castex versicherte auf Twitter, dass die Justiz die Täter dieses verabscheuungswürdigen Verbrechens bestrafen werde. Die Attacke auf Philippe Monguillot, der nur seiner Pflicht nachgekommen sei, bezeichnete der Politier als feige:

Le décès de Philippe Monguillot, lâchement agressé dimanche à Bayonne pour avoir accompli son travail, nous touche en plein cœur. La République reconnaît en lui un citoyen exemplaire et ne l'oubliera pas. La Justice punira les auteurs de ce crime abject. — Jean Castex (@JeanCASTEX) July 10, 2020

Der konservative Bürgermeister von Nizza, Christian Estrosi, forderte die schärfsten Sanktionen gegen die vier Täter und drückte den Angehörigen des Opfers sein Beileid aus:

Toutes mes pensées vont vers la famille, les proches et les collègues de Philippe Monguillot, le chauffeur de bus tabassé à #Bayonne, décédé des suites de ses blessures. Cet acte barbare appelle les sanctions les plus sévères à l'encontre des 4 auteurs. https://t.co/OqkMLkgJOf — Christian Estrosi (@cestrosi) July 10, 2020

