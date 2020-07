Ungarn fordert von Ukraine und Rumänien, die Verschmutzung von Flüssen zu stoppen

Ungarn fordert die Ukraine und Rumänien auf, die Verschmutzung von Flüssen zu unterlassen, die die Länder sich teilen. In den vergangenen Wochen seien "schmutzige Teppiche" aus Plastikflaschen nach Ungarn geschwemmt worden, mit denen die Behörden nicht fertig werden.

Der ungarische Staatspräsident János Áder hat die Ukraine und Rumänien aufgefordert, die Verschmutzung von zwei großen Flüssen, die durch Ungarn fließen, zu stoppen. Zuvor wurden in den vergangenen Wochen aus den Nachbarstaaten bei Überschwemmungen "schmutzige Teppiche" aus Plastikflaschen nach Ungarn geschwemmt.

Die Briefe an den ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij und den rumänischen Präsidenten Klaus Johannis wurden auf Áders offizieller Website veröffentlicht. Laut dem ungarischen Staatspräsidenten konnten die Behörden des Landes nicht alle Abfälle aus der Theiß und dem Someș entsorgen. Im Brief an Selenskij heißt es dazu:

Es ist enttäuschend, dass die Verschmutzung der Theiß mit Abfällen nicht verringert werden konnte und eine dauerhafte Bedrohung für das empfindliche Ökosystem des Flusses darstellt. Unsere Maschinen sind nicht mehr in der Lage, die Müllberge zu bewältigen, die unaufhaltsam anfallen.

Áder bat den ukrainischen Präsidenten, dringend zur Lösung des Problems beizutragen, berichtete Reuters. Der Präsident fügte hinzu, dass die ungarischen Behörden seit Mitte Juni 938 Kubikmeter Abfall aus der Theiß und 846 Kubikmeter Abfall aus dem Someș entfernt hätten.

